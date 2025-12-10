Il premio Nobel Machado | In Venezuela c' è terrorismo di Stato

Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, denuncia il terrorismo di Stato in Venezuela. La leader dell'opposizione venezuelana condanna le azioni del governo, sottolineando la gravità della situazione nel paese. La sua posizione mette in luce le tensioni politiche e le accuse di repressione che caratterizzano il contesto venezuelano.

Non usa mezzi termini Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace di quest'anno. La leader dell'opposizione venezuelana condanna il " terrorismo di Stato " del governo venezuelano. Lo fa attraverso un discorso pronunciato dalla figlia, Ana Corina Sosa Machado, che ha ritirato il premio a Oslo per conto della madre. Machado sottolineato che 2.500 persone sono state "rapite, fatte sparire e torturate" sotto il regime di Maduro. "Si tratta di crimini contro l'umanità, documentati dalle Nazioni Unite. Terrorismo di Stato, messo in atto per seppellire la volontà del popolo". "Otteniamo la libertà solo quando rifiutiamo di voltare le spalle a noi stessi - ha proseguito Machado - quando affrontiamo direttamente la verità, per quanto dolorosa; quando l'amore per ciò che conta veramente nella vita ci dà la forza di perseverare e di prevalere".