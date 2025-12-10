Il premio Nobel Machado | In Venezuela c' è terrorismo di Stato
Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, denuncia il terrorismo di Stato in Venezuela. La leader dell'opposizione venezuelana condanna le azioni del governo, sottolineando la gravità della situazione nel paese. La sua posizione mette in luce le tensioni politiche e le accuse di repressione che caratterizzano il contesto venezuelano.
Non usa mezzi termini Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace di quest'anno. La leader dell'opposizione venezuelana condanna il " terrorismo di Stato " del governo venezuelano. Lo fa attraverso un discorso pronunciato dalla figlia, Ana Corina Sosa Machado, che ha ritirato il premio a Oslo per conto della madre. Machado sottolineato che 2.500 persone sono state "rapite, fatte sparire e torturate" sotto il regime di Maduro. "Si tratta di crimini contro l'umanità, documentati dalle Nazioni Unite. Terrorismo di Stato, messo in atto per seppellire la volontà del popolo". "Otteniamo la libertà solo quando rifiutiamo di voltare le spalle a noi stessi - ha proseguito Machado - quando affrontiamo direttamente la verità, per quanto dolorosa; quando l'amore per ciò che conta veramente nella vita ci dà la forza di perseverare e di prevalere". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
il 10 Dicembre 1909 a Stoccolma GUGLIELMO MARCONI riceve il premio Nobel per la fisicahttps://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi - facebook.com Vai su Facebook
La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, dovrebbe arrivare in Norvegia "tra stasera e domani mattina". Qui la diretta della premiazione Vai su X
La denuncia di Machado: 'In Venezuela c'è terrorismo di Stato' - La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace di quest'anno, condanna il 'terrorismo di stato' del governo venezuelano. Riporta ansa.it
“Altro che estetista di grido, mi ha sfigurata in modo permanente con un peeling per il viso”: la denuncia ... ilfattoquotidiano.it
Caso Francesca Albanese: Firenze farà un evento, ma niente cittadinanza onoraria lanazione.it
Tredicesima 2025, a chi spetta e quando arriva: cosa c’è da sapere ildifforme.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
“Ci spezza il cuore”: la famiglia annuncia la morte di Sophie Kinsella thesocialpost.it
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese laprimapagina.it