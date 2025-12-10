il premio modigliani allo scultore algarco

Algarco, noto anche come Alessandro Garatti di Piancamuno, ha conquistato il primo premio nel concorso internazionale della Fondazione Amedeo Modigliani di Roma. La sua scultura si è distinta tra numerosi partecipanti, riconoscendo il talento e la creatività dell’artista nel panorama artistico internazionale.

L’artista Algarco, al secolo Alessandro Garatti da Piancamuno si è aggiudicato il primo premio nel concorso annuale internazionale bandito dalla Fondazione Amedeo Modigliani di Roma. Algarco ha esposto la sua opera " Torso Caduto 2005 " realizzata negli scorsi mesi in bronzo patinato, bronzo lucidato e granito nero lucidato. "Sono felice di questo traguardo – specifica – avuto con uno dei miei bronzi. Sembrerà strano come un’unica immagine possa spiegare svariate cose allo stesso tempo è ciò penso che indichi che l’oggetto funzioni poiché crea infiniti stimoli e dà allo stesso universalità". L’artista nel Bresciano è conosciuto per la sua " Anfora del Covid ", esposta in vari centri della provincia tra cui Pisogne, Darfo Boario Terme e Edolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it