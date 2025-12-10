Il posto fisso non è l’obiettivo principale ecco le 5 priorità dei giovani
Sempre più giovani stanno riconsiderando le proprie priorità professionali, spostando l’attenzione da un impiego stabile al raggiungimento di obiettivi più personali e di crescita. In questo contesto, emergono cinque nuove priorità che guidano le scelte delle giovani generazioni, riflettendo un cambiamento nei valori e nelle aspirazioni rispetto al passato.
Bisogna ormai mettere da parte l'idea che la massima ispirazione dei giovani di oggi sia il 'posto fisso' sul lavoro. Nel 2025, infatti, il lavoro non è più solo una questione di stabilità contrattuale, stipendio o mera retribuzione: ormai le nuove generazioni cercano benessere, crescita professionale e coerenza di valori, ma anche flessibilità.
Al via il Torino-Limone. L’imprenditore Giuseppe Arena, 74 anni: «Ho lasciato il posto fisso nelle Ferrovie dello Stato per buttarmi in un’avventura che molti giudicavano impossibile» - facebook.com Vai su Facebook
La situazione inedita di Politano, nel Napoli di Conte non ha più il posto fisso: con il Cagliari è la sua occasione Vai su X
