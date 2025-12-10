Il posto fisso non è l’obiettivo principale ecco le 5 priorità dei giovani

Sempre più giovani stanno riconsiderando le proprie priorità professionali, spostando l’attenzione da un impiego stabile al raggiungimento di obiettivi più personali e di crescita. In questo contesto, emergono cinque nuove priorità che guidano le scelte delle giovani generazioni, riflettendo un cambiamento nei valori e nelle aspirazioni rispetto al passato.

(Adnkronos) – Bisogna ormai mettere da parte l’idea che la massima ispirazione dei giovani di oggi sia il ‘posto fisso’ sul lavoro. Nel 2025, infatti, il lavoro non è più solo una questione di stabilità contrattuale, stipendio o mera retribuzione: ormai le nuove generazioni cercano benessere, crescita professionale e coerenza di valori, ma anche flessibilità . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

