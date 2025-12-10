Il posto fisso non è l’obiettivo principale ecco le 5 priorità dei giovani

Sempre più giovani stanno riconsiderando le proprie priorità professionali, spostando l’attenzione da un impiego stabile al raggiungimento di obiettivi più personali e di crescita. In questo contesto, emergono cinque nuove priorità che guidano le scelte delle giovani generazioni, riflettendo un cambiamento nei valori e nelle aspirazioni rispetto al passato.

Bisogna ormai mettere da parte l'idea che la massima ispirazione dei giovani di oggi sia il 'posto fisso' sul lavoro. Nel 2025, infatti, il lavoro non è più solo una questione di stabilità contrattuale, stipendio o mera retribuzione: ormai le nuove generazioni cercano benessere, crescita professionale e coerenza di valori, ma anche flessibilità .

