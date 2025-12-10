Il ponte di Olina riapre dopo sei anni

Dopo sei anni di chiusura, il Ponte di Olina riapre al pubblico. La riapertura segna la fine di un lungo cantiere e rappresenta un importante aggiornamento infrastrutturale per la zona, migliorando la viabilità e la sicurezza. L'evento è accolto con entusiasmo dalla comunità locale, che potrà nuovamente usufruire di questa fondamentale via di collegamento.

Era una notizia attesa da tempo quella dell'ultimazione dei lavori e della riapertura del Ponte di Olina. L'ha diffusa sui social il sindaco Davide Venturelli che dà appuntamento a domani alle ore 11 per l'inaugurazione e apertura al pubblico di questo gioiello architettonico del 1522. "L'intervento – commenta il primo cittadino- restituisce alla comunità uno dei beni storico - culturali più significativi del territorio. Con la riapertura, l'accesso al ponte sarà consentito esclusivamente a pedoni e biciclette: una scelta necessaria per salvaguardarne la stabilità, messa a dura prova negli anni dal traffico veicolare prima della chiusura".

Ponte di Olina – inaugurazione del completamento dei lavori Si informa la cittadinanza che giovedì 11 dicembre alle ore 11.00 si terrà l'inaugurazione del completamento dei lavori di riqualificazione del Ponte di Olina e la sua apertura al pubblico. L'intervento

