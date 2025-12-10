Il più famoso sito porno svela dati e abitudini degli italiani anche delle donne Non mancano le sorprese
Un'analisi dei dati provenienti dal più noto sito porno rivela interessanti abitudini degli italiani, compresi i comportamenti femminili. Nonostante la diffusione e l'uso crescente negli ultimi anni, il 2025 segna una diminuzione delle visite, sorprendendo alcune aspettative. L'articolo esplora queste tendenze e le particolarità emergenti tra gli utenti italiani.
Ebbene sì, anche le donne navigano nei siti porno e non è una novità, l’elemento inatteso è che, dopo una crescita costante degli ultimi anni, il 2025 è invece in calo. Ma andiamo per ordine e vediamo quali sono le abitudini degli utenti italiani online su Pornhub, la piattaforma leader mondiale dell’intrattenimento per adulti. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
