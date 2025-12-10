Il più famoso sito porno svela dati e abitudini degli italiani anche delle donne Non mancano le sorprese

Zazoom 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il più noto sito pornografico italiano presenta i propri dati e tendenze, rivelando abitudini di navigazione degli utenti, comprese le donne. Sorprendentemente, dopo un trend di crescita costante, il 2025 segna una diminuzione del traffico, offrendo uno sguardo interessante sui cambiamenti nel comportamento degli utenti italiani.

il pi249 famoso sito porno svela dati e abitudini degli italiani anche delle donne non mancano le sorprese

© Milleunadonna.it - Il più famoso sito porno svela dati e abitudini degli italiani, anche delle donne. Non mancano le sorprese

Ebbene sì, anche le donne navigano nei siti porno e non è una novità, l’elemento inatteso è che, dopo una crescita costante degli ultimi anni, il 2025 è invece in calo. Ma andiamo per ordine e vediamo quali sono le abitudini degli utenti italiani online su Pornhub, la piattaforma leader mondiale dell’intrattenimento per adulti. Milleunadonna.it

Le 10 pornostar più cercate su Pornhub nel 2019: la classifica completa

Video Le 10 pornostar più cercate su Pornhub nel 2019: la classifica completa
Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.