Il più noto sito pornografico italiano presenta i propri dati e tendenze, rivelando abitudini di navigazione degli utenti, comprese le donne. Sorprendentemente, dopo un trend di crescita costante, il 2025 segna una diminuzione del traffico, offrendo uno sguardo interessante sui cambiamenti nel comportamento degli utenti italiani.

Il più famoso sito porno svela dati e abitudini degli italiani, anche delle donne. Non mancano le sorprese

Ebbene sì, anche le donne navigano nei siti porno e non è una novità, l’elemento inatteso è che, dopo una crescita costante degli ultimi anni, il 2025 è invece in calo. Ma andiamo per ordine e vediamo quali sono le abitudini degli utenti italiani online su Pornhub, la piattaforma leader mondiale dell’intrattenimento per adulti. Milleunadonna.it

