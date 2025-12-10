Un approfondimento sui dati e le abitudini degli italiani riguardo alla fruizione di contenuti pornografici, con particolare attenzione anche alle donne. Il report rivela sorprendenti tendenze e variazioni nel tempo, tra cui un calo nel consumo nel 2025 dopo anni di crescita costante.

Il più famoso sito porno svela dati e abitudini degli italiani, anche delle donne. Non mancano le sorprese

Ebbene sì, anche le donne navigano nei siti porno e non è una novità, l’elemento inatteso è che, dopo una crescita costante degli ultimi anni, il 2025 è invece in calo. Ma andiamo per ordine e vediamo quali sono le abitudini degli utenti italiani online su Pornhub, la piattaforma leader mondiale dell’intrattenimento per adulti. Milleunadonna.it

