Il piano di Trump per sfaldare l’Europa passa anche da Roma | L’Italia è tra i governi più vicini a Washington va allontanata dall’Ue

Ilfattoquotidiano.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza il piano di Donald Trump, che mira a indebolire l’unità europea, coinvolgendo anche l’Italia. Con obiettivi di rilancio nazionalista e conservatore, si evidenzia come Roma rappresenti un punto strategico per promuovere questa strategia di sfaldamento, al fine di rendere l’Europa nuovamente “grande” secondo i suoi piani.

Sfaldare l’Europa con l’obiettivo di “renderla di nuovo grande”. E per farlo serve l’aiuto di quei Paesi che possono fungere da leva per diffondere nazionalismo, conservatorismo e “recupero dei tradizionali stili di vita europei”. Quali? Austria, Ungheria, Polonia e soprattutto l’ Italia. La nuova National Security Strategy americana non aveva risparmiato feroci critiche al Vecchio Continente, prevedendone la cancellazione nel caso in cui non avesse invertito l’attuale rotta in materia di immigrazione e salvaguardia dei valori. Ma ciò che non veniva detto è che una bozza di piano per questo stravolgimento è stata già messa nero su bianco nella versione classificata del documento diffusa da Defense One, testata americana specializzata in sicurezza e difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

