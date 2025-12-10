Il piano di Trump per sfaldare l’Europa passa anche da Roma | L’Italia è tra i governi più vicini a Washington va allontanata dall’Ue
L'articolo analizza il piano di Donald Trump, che mira a indebolire l’unità europea, coinvolgendo anche l’Italia. Con obiettivi di rilancio nazionalista e conservatore, si evidenzia come Roma rappresenti un punto strategico per promuovere questa strategia di sfaldamento, al fine di rendere l’Europa nuovamente “grande” secondo i suoi piani.
Sfaldare l’Europa con l’obiettivo di “renderla di nuovo grande”. E per farlo serve l’aiuto di quei Paesi che possono fungere da leva per diffondere nazionalismo, conservatorismo e “recupero dei tradizionali stili di vita europei”. Quali? Austria, Ungheria, Polonia e soprattutto l’ Italia. La nuova National Security Strategy americana non aveva risparmiato feroci critiche al Vecchio Continente, prevedendone la cancellazione nel caso in cui non avesse invertito l’attuale rotta in materia di immigrazione e salvaguardia dei valori. Ma ciò che non veniva detto è che una bozza di piano per questo stravolgimento è stata già messa nero su bianco nella versione classificata del documento diffusa da Defense One, testata americana specializzata in sicurezza e difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ucraina, piano di Trump per la pace: dai territori ceduti a Mosca alle garanzie per Kiev - Un piano in 28 punti per arrivare alla pace tra Russia e Ucraina, con Kiev che cederebbe terreno a Mosca in cambio di garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti contro future aggressioni. Da tg24.sky.it
L'idea in aereo e la telefonata "a sorpresa" a Kiev: come è nato il piano di pace di Trump in Ucraina - I consiglieri del presidente Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner, avrebbero letto in vivavoce i 28 punti del piano a Zelensky, poi rispedito al mittente, due giorni prima che la notizia venisse riporta ... Scrive today.it
L'Ue e il piano Trump: "L'indignazione è immotivata", dice Niall Ferguson. Il nuovo documento sulla Strategia di sicurezza nazionale indigna, ma storici e analisti suggeriscono che le reazioni siano esagerate. Di Ani Chkhikvadze Vai su X
L'Ue e il piano Trump: "L'indignazione è immotivata", dice Niall Ferguson. Il nuovo documento sulla Strategia di sicurezza nazionale solleva indignazione, ma storici e analisti suggeriscono che le reazioni siano esagerate. Di Ani Chkhikvadze - facebook.com Vai su Facebook
Perché sui villaggi natalizi ci sono sempre i trenini? Ecco i 3 motivi lucascialo.it
Juve Pafos, ciprioti pericolosi allo Stadium: palo e occasioni per gli ospiti, il pubblico reagisce così! ... juventusnews24.com
Mara Venier: «Orgogliosa di essere nazionalpopolare. La gente vuole un pomeriggio sereno, Domenica In non si ... leggo.it
Virtus-Hapoel, partita ad alta tensione: imponente dispositivo di sicurezza. Madrid: “In Fiera tutto più ... ilrestodelcarlino.it
LIVE Chelsea-Roma 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: tentativo di Giugliano dalla distanza! oasport.it
Audi ha venduto Italdesign alla Ust lettera43.it