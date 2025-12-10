Il piano dell’America per abbattere l’Ue passa anche dall’Italia
La recente pubblicazione della Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha suscitato preoccupazioni tra le cancellerie europee, evidenziando un possibile approccio degli Stati Uniti nei confronti dell’Unione Europea. Tra i Paesi coinvolti, l’Italia gioca un ruolo chiave in questa dinamica di tensione e strategia, che potrebbe influenzare gli equilibri geopolitici dell’intera regione.
La Strategia di sicurezza nazionale pubblicata la settimana scorsa dagli Stati Uniti ha fatto scattare gli allarmi in diverse cancellerie d’Europa. Quel documento è stato una conferma formale dell’ostilità americana verso il suo storico alleato: l’Europa non può più fare affidamento su Washington, anzi deve guardarsi dai tentativi dell’amministrazione Trump di abbatterne la struttura democratica. Come se non bastasse, in queste ore alcune testate hanno diffuso una versione ancora più estesa della Strategia, non pubblicata ufficialmente. I punti principali sono sempre gli stessi, i concetti non cambiano: si parla di concorrenza con la Cina, di ritiro dalla difesa europea, di rinnovata attenzione all’emisfero occidentale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
UCRAINA | Donald Trump ha confermato le indiscrezioni dei media: la scadenza per l'Ucraina per accettare il suo piano di pace è giovedì prossimo, il 27 novembre, giorno del Ringraziamento in America. #ANSA Vai su Facebook
La dichiarazione di Putin a favore del piano USA chiariscono, oltre ogni ragionevole dubbio, il perché dobbiamo respingerlo. Questo è in realtà il piano di #Putin intermediato da #Trump Vai su X
