Il piano della Lega per fermare gli stupri Iezzi | Ora castrazione chimica siamo già in ritardo

Il piano della Lega per contrastare gli stupri si concentra sulla proposta di castrazione chimica, con Matteo Salvini che invita i parlamentari ad agire prontamente. Dopo l'episodio di cronaca di una studentessa a Roma, il leader leghista ribadisce la sua posizione, sostenendo che il tempo per intervenire è ormai scaduto.

