Il piano della Lega per fermare gli stupri Iezzi | Ora castrazione chimica siamo già in ritardo
Il piano della Lega per contrastare gli stupri si concentra sulla proposta di castrazione chimica, con Matteo Salvini che invita i parlamentari ad agire prontamente. Dopo l'episodio di cronaca di una studentessa a Roma, il leader leghista ribadisce la sua posizione, sostenendo che il tempo per intervenire è ormai scaduto.
Matteo Salvini ha invitato tutti i parlamentari ad agire quanto prima. Dopo lo stupro denunciato da una studentessa di 23 anni all'uscita di una fermata della metro a Roma il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega è tornato a parlare di castrazione chimica. Una misura contenuta in. 🔗 Leggi su Today.it
UCRAINA | "Sarebbe bene attendere l'evoluzione delle trattative in corso sul piano di pace Usa" prima di votare sul decreto armi. Lodice il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo. Il vicesegretario Vannacci: 'Dicono che con i droni stanno invad - facebook.com Vai su Facebook
"Sarebbe bene attendere l'evoluzione delle trattative in corso sul piano di pace Usa" prima di votare sul decreto armi. Lodice il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo. Il vicesegretario Vannacci: 'Dicono che con i droni stanno invadendo l'Ue. Vai su X
Tania Bellinetti morta precipitando dal balcone, la mamma: «Mi chiamò: "Lui mi tormenta, posso venire da ...
Moviola Juve Pafos LIVE: gli episodi dubbi del match juventusnews24.com
Zhegrova Juve, kosovaro sostituto nell’intervallo del match col Pafos: come è andato il suo esordio da ... juventusnews24.com
Crimini in aumento: a San Donà di Piave arrivano i giubbotti antitaglio tgcom24.mediaset.it
Benfica Napoli, Manna: «Partita importante. Siamo usciti dal momento difficile grazie al gruppo. Sul ... calcionews24.com
Trump sequestra una petroliera al largo del Venezuela: “È per un buon motivo”. La mossa accresce le tensioni ... calcionews24.com
Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale conoscere sé ... lopinionista.it
Moviola Juve Pafos LIVE: gli episodi dubbi del match juventusnews24.com
Zhegrova Juve, kosovaro sostituto nell’intervallo del match col Pafos: come è andato il suo esordio da ... juventusnews24.com
Crimini in aumento: a San Donà di Piave arrivano i giubbotti antitaglio tgcom24.mediaset.it
Benfica Napoli, Manna: «Partita importante. Siamo usciti dal momento difficile grazie al gruppo. Sul ... calcionews24.com
Trump sequestra una petroliera al largo del Venezuela: “È per un buon motivo”. La mossa accresce le tensioni ... calcionews24.com
Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale conoscere sé ... lopinionista.it