Il pescivendolo Antonio Morione ucciso all'antivigilia di Natale | condannati i rapinatori

Il 23 dicembre 2021, il pescivendolo Antonio Morione è stato ucciso durante una rapina nella sua pescheria a Boscoreale. L'episodio ha scosso la comunità e portato a un processo che ha portato alle condanne dei responsabili. Questa tragedia ha evidenziato le conseguenze della criminalità e la lotta per la giustizia.

Quattro condanne per la morte del pescivendolo Antonio Morione, ucciso il 23 dicembre 2021, durante una rapina alla sua pescheria a Boscoreale.

