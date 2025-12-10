Il pesce siluro che minaccia le specie autoctone dei nostri laghi | rimossi oltre 1200 esemplari

Il pesce siluro, introdotto nei nostri laghi, rappresenta una minaccia crescente per le specie autoctone. Nonostante alcune proposte di utilizzo culinario, il suo impatto sugli ecosistemi del Lago di Como e della Brianza è preoccupante. Sono stati rimossi oltre 1200 esemplari per contenere la diffusione di questa specie invasiva.

Il pesce siluro, nonostante qualcuno sul Lago di Como lo proponga anche nel menù, continua a rappresentare una seria minaccia per gli ecosistemi acquatici del Lario e della Brianza. Ma dal Parco regionale della Valle del Lambro, come anticipato dai colleghi di LeccoToday, arrivano segnali. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Bene la lotta al pesce siluro: ne hanno pescati più di mille - L’opera del Parco Lambro per ripopolare di specie ittiche Utilizzate reti a maglia larga per catturare gli esemplari nei laghi e fiumi ... Riporta laprovinciadicomo.it

Il pesce siluro gigante che minaccia il Lambro e i laghi briantei - Scopri i dati sulle tonnellate rimosse da Lambro, Alserio e Pusiano e l'impatto positivo sulla fauna autoctona. Da mbnews.it

Sabato 29 novembre presso la sede del #parconaturalelaghidiavigliana si è svolto l'incontro di chiusura delle attività di pesca al pesce siluro dell'anno 2025 con i pescatori dilettanti che hanno partecipato alle attività di cattura del LIFE Predator Durante la sera - facebook.com Vai su Facebook