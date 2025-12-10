Il Pd verso la nuova Giunta regionale | Formare la migliore squadra per la Puglia

Il Partito Democratico pugliese si prepara a collaborare con il nuovo presidente regionale Antonio Decaro, attendendo i risultati ufficiali delle elezioni. L’obiettivo è costituire una squadra di governo efficace e rappresentativa, puntando a rilanciare lo sviluppo della regione e a rispondere alle sfide del territorio con un’alleanza solida e condivisa.

Il Partito Democratico pugliese attende “serenamente i dati ufficiali degli eletti da parte della Corte d’Appello” per poi proporre al nuovo presidente regionale Antonio Decaro nomi con cui formare “la migliore squadra di governo per la Puglia”. Ad affermarlo, in una nota, è il numero uno. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Nuova giunta della Regione Marche: spunta Consoli per Forza Italia, Pasqui verso la guida del Consiglio

San Vincenzo, nuova copertura della scuole Rodari: prima parte dei lavori verso la conclusione

Verso una nuova èra per la produzione satellitare

?ECCELLENZA, CLAMOROSO IN CASA ANTELLA: SI VA VERSO UNA NUOVA RIVOLUZIONE L'ambiente biancoceleste si prepara all'ennesimo ribaltone: verso un cambio di allenatore e direttore sportivo! Vai su Facebook

Piero vuol fare il De Luca. E fa infuriare mezzo Pd sulla nuova giunta regionale in Campania - E si crea un fronte contro il tentativo di "sultanato" Dem in Campania: in bilico tutte le trattative ... Da fanpage.it