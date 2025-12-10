Il Pd verso la nuova Giunta regionale | Formare la migliore squadra per la Puglia
Il Partito Democratico pugliese si prepara a collaborare con il nuovo presidente regionale Antonio Decaro, attendendo i risultati ufficiali delle elezioni. L’obiettivo è costituire una squadra di governo efficace e rappresentativa, puntando a rilanciare lo sviluppo della regione e a rispondere alle sfide del territorio con un’alleanza solida e condivisa.
Il Partito Democratico pugliese attende "serenamente i dati ufficiali degli eletti da parte della Corte d'Appello" per poi proporre al nuovo presidente regionale Antonio Decaro nomi con cui formare "la migliore squadra di governo per la Puglia". Ad affermarlo, in una nota, è il numero uno.
