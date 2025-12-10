Il Pd bacchetta il Governo | Non penalizzi le famiglie

Il Partito Democratico critica le recenti misure del Governo, chiedendo di evitare penalizzazioni alle famiglie. Sostiene invece una politica abitativa più inclusiva, che garantisca ai Comuni le risorse adeguate per rispondere efficacemente ai bisogni concreti della popolazione. La discussione si concentra sull'importanza di un sostegno reale alle famiglie e di un’allocazione equa delle risorse.

No ai "tagli del Governo", sì a una "politica abitativa inclusiva" per "garantire ai Comuni le risorse necessarie a rispondere ai bisogni reali delle persone". Sono due le mozioni attraverso le quali il gruppo consiliare del Pd accompagnerà l'approvazione del bilancio di previsione 2026 del Municipio. I Dem fanno sapere di condividere "visione e indirizzo" del documento varato nelle scorse settimane dalla Giunta e destinato a ottenere a breve il disco verde da parte del Consiglio comunale. "Sottolineiamo innanzitutto la scelta di non aumentare le tasse, lavorando per il mantenimento dei servizi e continuando negli investimenti per la città – afferma la capogruppo del Pd, Chiara Sorbello, riferendosi appunto al documento di previsione 2026 –.