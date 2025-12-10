Il Parlamento brasiliano approva la legge che riduce la pena a Bolsonaro | il video della tensione tra deputati

Il Parlamento brasiliano ha approvato una legge che potrebbe ridurre le pene per reati contro lo Stato di diritto, coinvolgendo anche l’ex presidente Jair Bolsonaro. La decisione, presa alla Camera dei deputati, ha suscitato tensioni tra i deputati e rappresenta un passo importante nelle dinamiche giudiziarie e politiche del Brasile.

La Camera dei deputati del Brasile ha approvato nelle prime ore di oggi il disegno di legge sulle pene, presentato da Paulinho da Força (Solidariedade-SP), che modifica il calcolo delle pene per i reati contro lo Stato di Diritto democratico e potrebbe ridurre significativamente la pena detentiva dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Il disegno di legge ha ottenuto 291 voti favorevoli e 148 contrari. Tutti gli emendamenti votati in plenaria sono stati respinti. Lo riporta O Globo. In base alle nuove norme, Bolsonaro potrebbe scontare solo due anni e tre mesi in regime di detenzione. La stima deriva dall’unificazione delle pene per i reati di tentato colpo di Stato e abolizione violenta dello Stato democratico di diritto – oggi sommate dalla Corte Suprema Federale – e dalla ripresa della progressione dopo 16 della pena, prevista nella sostituzione delle norme generali di esecuzione penale per i reati non efferati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Parlamento brasiliano approva la legge che riduce la pena a Bolsonaro: il video della tensione tra deputati

