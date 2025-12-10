Il paradosso dell’Ucraina | quando le elezioni non garantiscono la democrazia di A Lanzetta

L'articolo analizza il paradosso dell’Ucraina, dove la richiesta di Donald Trump di nuove elezioni si scontra con le restrizioni imposte dalla legge marziale. Nonostante le tensioni e le difficoltà causate dal conflitto con la Russia, il presidente Zelensky sembra ora disposto a considerare questa possibilità, sollevando interrogativi sulla tenuta della democrazia in un contesto di guerra.

Donald Trump le chiede da mesi ma ora Volodymyr Zelensky sembra pronto ad accettare la prospettiva di organizzare nuove elezioni in Ucraina, malgrado la legge marziale in vigore dall’inizio della guerra scatenata dalla Russia. Paradossalmente però questo voto avrebbe ben poco a che fare con il rispetto della volontà popolare, vediamo perché. Il nuovo scontro tra Trump e Zelensky «Parlano di democrazia, ma si arriva a un punto in cui non lo è più», ha detto Trump in un’intervista condotta da Politico alla Casa Bianca l’8 dicembre scorso. «Credo che sia un momento importante per indire le elezioni. 🔗 Leggi su Tpi.it