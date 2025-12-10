Il Papa | Nella società di oggi la morte è un tabù

Il Papa sottolinea come, nella società contemporanea, la morte sia diventata un tabù, un argomento evitato e rimosso dalla vita quotidiana. Questo atteggiamento contribuisce a creare una distanza emotiva e culturale rispetto alla fine della vita, rendendo difficile affrontare apertamente il tema e riconoscere la sua naturalezza nel ciclo umano.

Nella società odierna "la morte appare una specie di tabù, un evento da tenere lontano; qualcosa di cui parlare sottovoce, per evitare di turbare la nostra sensibilità e tranquillità. Spesso per questo si evita anche di visitare i cimiteri, dove chi ci ha preceduto riposa in attesa della risurrezione". Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro. In merito a questo il Papa ha aggiunto che questo tabù della morte si lega al fatto che "abbiamo la certezza che questo evento accadrà, sebbene ne ignoriamo il come e il quando. Ci scopriamo consapevoli e allo stesso tempo impotenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Papa: "Nella società di oggi la morte è un tabù"

