Il Papa in Ucraina
Il Papa visita l’Ucraina in un momento delicato, portando un messaggio di pace e speranza in un contesto segnato dal conflitto. La sua presenza rappresenta un gesto di solidarietà e dialogo, suscitando attenzione e riflessione su una delle crisi più complesse degli ultimi tempi.
Il Papa in Ucraina – la mia vignetta su il Fatto quotidiano di oggi in edicola
Zelensky dal Papa, poi da Meloni: «Conto sull’Italia. In Ucraina voto in 2-3 mesi»La premier evoca «concessioni dolorose» ?
Zelensky: "I russi pianificano altre due offensive in Ucraina" | Papa: "La Nato non ha cominciato nessuna guerra"
Ucraina, Mosca: "Le nostre truppe avanzano su tutti i fronti" | Papa Leone XIV: "La Nato non ha cominciato nessuna guerra"
Il Papa: 'Trump? Non è realista fare un accordo di pace sull'Ucraina senza l'Europa'. Leone XIV dopo l'invito di Zelensky: 'Io in Ucraina? Lo spero ma ora non è il momento'
Zelensky dal Papa, poi da Meloni: «Conto sull'Italia. In Ucraina voto in 2-3 mesi»La premier evoca «concessioni dolorose» ?
Il Papa: 'Trump? Non è realista fare un accordo di pace sull'Ucraina senza l'Europa' - "Veramente penso che il ruolo dell'Europa sia molto importante, l'unità dei Paesi e cercare di raggiungere un accordo di pace senza includere l'Europa non è realista". Secondo ansa.it
