Il Palazzo Reale Svedese ha ammesso | La principessa Sofia ha incontrato Jeffrey Epstein prima di sposare il principe

Il Palazzo Reale svedese ha ufficialmente ammesso che la principessa Sofia ha incontrato Jeffrey Epstein nel 2005, prima di sposare il principe. La conferma delle relazioni tra la nobildonna e il finanziere statunitense, coinvolto in accuse di crimini sessuali, solleva interrogativi sulla natura di questi contatti e sulle implicazioni per la famiglia reale.

Il Palazzo Reale svedese conferma che la principessa Sofia ha avuto contatti nel 2005 con Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense accusato di crimini sessuali. Le email pubblicate mostrano che la giovane Sofia Hellqvist, allora aspirante attrice a New York, fu presentata a Epstein da un'amica.

