Il padre di Amy Winehouse su tutte le furie per una vendita segreta di oggetti appartenuti alla cantante
Il padre di Amy Winehouse si è scagliato contro alcuni amici della cantante, accusandoli di aver venduto clandestinamente oggetti appartenuti ad Amy per circa 700.000 dollari. La vicenda ha suscitato grande scalpore, alimentando polemiche sulla gestione del patrimonio della celebre artista scomparsa nel 2011.
Il padre di Amy Winehouse ha accusato gli amici dell’artista scomparsa nel 2011 di aver venduto segretamente i suoi beni, per un valore pari a circa 700.000 sterline, secondo quanto appreso dalla Corte Suprema Del Regno Unito Lo scorso 8 dicembre l’organismo governativo britannico ha appreso che l’ex stilista Naomi Parry e l’amica della voce di Back To Black, Catriona Gourlay avrebbero venduto oltre 150 articoli della cantante in importanti aste negli Stati Uniti nel 2021 e nel 2023. Gli avvocati di Mitch Winehouse, che amministra il patrimonio della figlia, hanno detto alla corte di non essere stato informato dalle due riguardo alla vendita dei beni appartenuti all’ artista che hanno generato un introito di oltre 700mila sterline. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Questa ragazza nata a Londra nel 1983 crebbe in una famiglia dove il jazz era di casa: il padre tassista cantava Frank Sinatra, la madre ascoltava Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan. Fin da bambina Amy Winehouse mostrò una voce sorprendentemente matura, Vai su Facebook
Il padre di Amy Winehouse lancia iniziativa antidroga nelle scuole - Sebbene alla fine sia stato l'alcool e non la droga a uccidere Amy Winehouse, la cantante aveva flirtato pesantemente per anni anche con le sostanze illegali. Come scrive rockol.it
Imu: la più cara si paga a Roma (3.500 euro l’anno) e Milano, meno di 400 euro a Palermo | La mappa corriere.it
Ascolti tv, vince L’altro ispettore che chiude senza boom ildifforme.it
Milan, si ferma anche Leao: nessuna lesione, ma il calciatore sente dolore. Come sta e quando può tornare in ... ilfattoquotidiano.it
Mosca attacca Zelensky sulle elezioni e intensifica i toni: nuovi raid russi su Odessa dayitalianews.com
Lazio, boom di infortuni sul lavoro: +12% nel 2025. Cgil: “Maglia nera e colpiscono sempre più gli anziani” romadailynews.it
Roma, 23enne violentata vicino alla metro Jonio: indagini in corso, caccia al branco romadailynews.it