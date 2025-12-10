il padre di amy winehouse su tutte le furie per una vendita segreta di oggetti appartenuti alla cantante

Il padre di Amy Winehouse si è scagliato contro alcuni amici della cantante, accusandoli di aver venduto clandestinamente oggetti appartenuti ad Amy per circa 700.000 dollari. La vicenda ha suscitato grande scalpore, alimentando polemiche sulla gestione del patrimonio della celebre artista scomparsa nel 2011.

Il padre di Amy Winehouse ha accusato gli amici dell’artista scomparsa nel 2011 di aver venduto segretamente i suoi beni, per un valore pari a circa 700.000 sterline, secondo quanto appreso dalla Corte Suprema Del Regno Unito Lo scorso 8 dicembre l’organismo governativo britannico ha appreso che l’ex stilista Naomi Parry e l’amica della voce di Back To Black, Catriona Gourlay avrebbero venduto oltre 150 articoli della cantante in importanti aste negli Stati Uniti nel 2021 e nel 2023. Gli avvocati di Mitch Winehouse, che amministra il patrimonio della figlia, hanno detto alla corte di non essere stato informato dalle due riguardo alla vendita dei beni appartenuti all’ artista che hanno generato un introito di oltre 700mila sterline. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it