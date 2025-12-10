Il nuovo singolo di Andrea Petrucci | Ricerca della luce dopo il buio
Trovare la luce dentro il buio. È il grande messaggio di ‘Luce Nascosta’, nuovo singolo del cantautore ascolano Andrea Petrucci. Dedicato alle persone non vedenti, il brano esplora la bellezza invisibile che si percepisce con ascolto e intuizione: uno sguardo diverso sul mondo. Petrucci, com’è nata questa una canzone? "Tutto è partito dall’osservare un bambino non vedente alle prese con le prime lezioni di orientamento. Quell’immagine mi ha fatto riflettere su quanto diamo per scontata la vista. L’ho tradotta nella storia di una coppia perché l’amore è il linguaggio più universale: racconto la disabilità non come limite, ma come realtà che richiede una sensibilità diversa, una ‘Luce Nascosta’" Nel brano si parla di una bellezza che non si vede ma si percepisce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
