Il nuovo ponte in ’sospeso’ Un vertice con Fincantieri per sbloccare l’inaugurazione

Il nuovo ponte sospeso sul Serchio, simbolo di sviluppo e infrastrutture, ha recentemente superato la fase di collaudo. Tuttavia, l’inaugurazione ufficiale resta incerta, con alcuni dubbi ancora da risolvere. Un vertice con Fincantieri è stato convocato per affrontare le questioni aperte, mentre la campagna elettorale di ottobre aggiunge ulteriori complicazioni alla pianificazione dell’evento.

A ottobre, in piena campagna elettorale per le elezioni regionali, l’inaugurazione, alla presenza di tutti i politici del territorio, della fase di collaudo, una sorta di novità, ma sul battesimo vero e proprio del nuovo ponte sul Serchio ci sono ancora alcune incertezze. Prevista in un primo momento per l’inizio di dicembre, è slittata a data da destinarsi (come si dice in queste circostanze), e forse nella giornata di oggi se ne saprà di più, visto che è in programma un incontro tra il presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci, i tecnici provinciali e i dirigenti di Fincantieri Infrastructure che hanno realizzato la nuova struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

