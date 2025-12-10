Il numero degli italiani in Islanda è quadruplicato in 12 anni | Qui non esistono straordinari non pagati
Negli ultimi dodici anni, il numero di italiani in Islanda è quadruplicato, attirando sempre più persone desiderose di trasferirsi nel Paese. Tra loro c'è anche il ricercatore Roberto Luigi Pagani, che evidenzia come in Islanda non esistano straordinari non retribuiti, sottolineando un ambiente lavorativo diverso rispetto all'Italia.
