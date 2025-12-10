Il Natale entra nel vivo Tutti gli eventi

Il Natale si avvicina e l’atmosfera festiva si fa sempre più intensa. A Gabicce, un evento speciale ha portato allegria e magia: Babbo Natale è arrivato dal mare a bordo di una barca a remi, regalando un momento indimenticabile ai più piccoli e coinvolgendo tutta la comunità nelle celebrazioni natalizie.

L’atmosfera natalizia entra nel vivo. L’altro ieri a Gabicce, ad allietare i più piccini, Babbo Natale è arrivato dal mare a bordo di una barca a remi. Sul lungoporto ad aspettarlo, dove è sceso insieme ai suoi amici elfi, tanti i bambini con le loro famiglie che l’hanno accolto tra applausi e frasi affettuosi, impazienti di consegnargli la preziosa letterina. A Babbucce, frazione di Tavullia, sono state invece accese le luci che illuminano il grande albero di Natale realizzato da Marche Multiservizi a Cà Asprete, un abete che raggiunge un’altezza di circa centottantacinque metri e domina con la sua luce le colline circostanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Natale entra nel vivo. Tutti gli eventi

Ian McKellen entra nel cast di Ebenezer, la versione del classico Canto di Natale con Johnny Depp

I camion rossi della Coca-Cola tornano a Natale, ma quest’anno c’è qualcosa di strano (sì, c’entra l’IA)

Winter in Treviglio 2025: la magia del Natale entra nel vivo

Lasciati avvolgere dalla magia del Natale: entra in gioielleria e trova il regalo che farà brillare i tuoi momenti più preziosi. - facebook.com Vai su Facebook

“Illumina il Borgo”: a Villafrati la magia del Natale entra nel vivo - Con l’arrivo di dicembre il borgo di Villafrati si trasforma in un palcoscenico di luci, tradizioni, colori e atmosfere suggestive. Da blogsicilia.it