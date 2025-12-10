Il ‘naso’ più famoso d’Italia Luca Maffei esplora il potere delle fragranze
Luca Maffei, rinomato naso italiano e CEO di Atelier Fragranze Milano, approfondisce il mondo delle fragranze, evidenziando il loro ruolo nel suscitare emozioni e ricordi. Attraverso la sua esperienza, ci guida alla scoperta di come i profumi siano strumenti potenti di espressione e memoria, capaci di trasformare ogni fragranza in un’esperienza unica e coinvolgente.
"Il profumo è un’emozione, un ricordo – racconta Luca Maffei, naso italiano tra i più talentuosi e ceo di Atelier Fragranze Milano – questo è il loro potere più forte. Ogni fragranza è in grado di stimolare e arricchire la nostra memoria olfattiva, quella di cui disponiamo più a lungo". Le essenze fanno quindi parte della nostra vita e con noi cambiano. "Abbiamo imparato ad apprezzare e a vivere il profumo svincolandolo dai brand. Negli anni ’90, 2000 per i grandi marchi lanciare una collezione olfattiva rappresentava l’entry level, oggi, sempre più persone scelgono la profumeria artistica o “di nicchia”, come spesso viene definita, che si afferma come un viaggio verso l’unicità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Gf Vip, famoso ex vippone ha perso 55 chili: ecco le foto del prima e dopo “Ora però ho problemi di vista”, ha spiegato - facebook.com Vai su Facebook
Martina Caloni nuovo assessore alle Politiche giovanili ilgiorno.it
Dalla Trojka alla guida dell’Eurogruppo: Pierrakakis e la rinascita greca ilfoglio.it
Vanzago, l’oasi diventa un gioco. Con le carte di animali e i dadi girare nel bosco è una sfida ilgiorno.it
Il freddo diventa cura. Vacanze rigeneranti nel cuore delle Dolomiti quotidiano.net
Nautica, 4 denunce. Nei guai famiglia di imprenditori lanazione.it
Cercatori di tartufo, nasce la ’scuola’. Un’area di quattro ettari per imparare ilrestodelcarlino.it