Il Napoli Women denuncia | Ragazze dell'Under 17 offese con insulti sessisti e commenti degradanti

Il Napoli Women ha reso noto un episodio spiacevole avvenuto durante una partita tra la propria squadra Under 17 e un team maschile Under 14. In un comunicato, il club denuncia insulti sessisti e commenti degradanti rivolti alle giovani calciatrici, evidenziando il comportamento inaccettabile di alcuni partecipanti e sottolineando l'importanza di promuovere rispetto e inclusione nello sport.

Il club femminile di calcio ha diffuso un comunicato per spiegare cosa è successo durante una partita tra le ragazze e una squadra maschile Under 14. "Frasi volgari, allusioni esplicite e versi che imitavano atti sessuali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

