Il museo di Batteria Vettor Pisani cresce

Veneziatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione museale 2025 della Batteria Vettor Pisani si è conclusa con risultati positivi, rafforzando il ruolo della struttura come punto di riferimento culturale per Cavallino-Treporti. Questo successo testimonia l'importanza della batteria storica nel panorama museale locale, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio e alla promozione delle attività culturali nella zona.

Immagine generica

