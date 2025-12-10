Il museo di Batteria Vettor Pisani cresce
La stagione museale 2025 della Batteria Vettor Pisani si è conclusa con risultati positivi, rafforzando il ruolo della struttura come punto di riferimento culturale per Cavallino-Treporti. Questo successo testimonia l'importanza della batteria storica nel panorama museale locale, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio e alla promozione delle attività culturali nella zona.
La stagione museale 2025 del museo Batteria Vettor Pisani si è conclusa con buoni risultati che confermano la struttura come presidio culturale per Cavallino-Treporti. Dal 18 aprile al 16 novembre, fa sapere il Consorzio Parco Turistico, si sono registrati 9.319 visitatori, con un avvio di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Cavallino-Treporti, stagione da record al Museo Pisani: 9.319 visitatori in 7 mesi. Ecco i numeri - Treporti 10 dicembre 2025 – La stagione museale 2025 del Museo Batteria Vettor Pisani si è conclusa con risultati significativi che confermano il ruolo sempre più centrale della struttura ... Secondo nordest24.it
Vettor Pisani: una mostra, un archivio, una lunga frequentazione. Intervista a Giovanna Dalla Chiesa - Diversi sono stati i tentativi, nell’ultimo decennio, per risvegliare le dimensioni sopite della storia dell’arte che la damnatio memoriae su questo artista portava con sé. Si legge su exibart.com
Riconoscimento del Ministero della Cultura per il Museo della Batteria «come realtà di interesse culturale da inserire stabilmente nel circuito museale e musicale nazionale». E' quanto ha chiesto, con un'interrogazione parlamentare, il deputato Antonio Baldell Vai su Facebook
Fabrizio Longo, da Roma a Dubai: il broker italiano che ha scelto di investire dove invita a investire 361magazine.com
Arbitro Inter U23 Giana Erminio, ufficiale la designazione arbitrale per la sfida di Serie C internews24.com
La partita del pride? Egitto-Iran laverita.info
Premio Mattador 2025/2026 | Aperto il bando per sceneggiatori under 30 universalmovies.it
Per entrare negli Usa ora i turisti (anche italiani) dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ... corriere.it
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com