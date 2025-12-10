Il murale Le curandere di Lisa Gelli porta colore cura e supporto nel nuovo ecopark di Ponte a Elsa a Empoli

Il murale “Le curandere” di Lisa Gelli, realizzato nel nuovo EcoPark di Ponte a Elsa a Empoli, porta colore e significato, rappresentando temi di cura e supporto alla comunità. Attraverso questa opera, l’artista contribuisce a dare un’identità moderna e condivisa allo spazio pubblico, valorizzandone il ruolo di punto di incontro e benessere per il territorio.

Il murale “Le curandere” realizzato dall’artista Lisa Gelli e curato da Street Levels Gallery di Firenze dona un’identità contemporanea al nuovo EcoPark di Ponte a Elsa, nel Comune di Empoli (FI), e parla di cura e supporto alla comunità. L’opera, dalle dimensioni imponenti, si sviluppa lungo i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Il murale 'Le curandere' di Lisa Gelli porta colore, cura e supporto nel nuovo EcoPark di Ponte a Elsa a Empoli - Il murale “Le curandere” realizzato dall’artista Lisa Gelli e curato da Street Levels Gallery di Firenze dona un’identità contemporanea al nuovo EcoPark ... Come scrive gonews.it

Rifugio universo, il murale dell'Osteria Social Club di Lisa Gelli - Un percorso di ascolto, cura dello spazio e delle persone: un vero laboratorio partecipativo che ha innescato un processo artistico di rielaborazione e creazione, culminato nell’opera murale “Rifugio ... Riporta gonews.it