Il multiculturalismo è sostenibile solo se rispetta l’identità di chi accoglie

Il dibattito sul multiculturalismo evidenzia l’importanza di rispettare l’identità delle società ospitanti. In Europa, riconoscere le proprie radici, tra cui quelle giudaico-cristiane, è essenziale per un’integrazione autentica e sostenibile. Questa difesa delle tradizioni non è chiusura, ma fondamento per affrontare il mondo con orgoglio, apertura e rispetto delle regole condivise.

La difesa dell’identità europea – che include il riconoscimento delle radici giudaico-cristiane – non è una chiusura: è il presupposto per stare nel mondo a testa alta, con apertura e con regole. Un’Europa consapevole di sé dialoga meglio, integra meglio, costruisce partnership più solide. Le radici giudaico-cristiane dell’Europa. È a partire da questa premessa – identità chiara e radici giudaico-cristiane riconosciute – che il confronto di Roma acquista un senso politico immediato. Ieri a Roma si sono riuniti i Conservatori e riformisti europei del gruppo Ecr al parlamento europeo per discutere di radici giudaico-cristiane e valori conservatori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il multiculturalismo è sostenibile solo se rispetta l’identità di chi accoglie

“Dobbiamo rimanere ottimisti di fronte al wokismo e al multiculturalismo. Molti francesi, molti europei, stanno ricominciando a riscoprire le loro radici cristiane”. ? @MarionMarechal, Capodelegazione Francese ECR Group Vai su X

