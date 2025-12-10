Il multiculturalismo è sostenibile solo se rispetta l’identità di chi accoglie
Il dibattito sul multiculturalismo evidenzia l’importanza di rispettare l’identità delle società ospitanti. In Europa, riconoscere le proprie radici, tra cui quelle giudaico-cristiane, è essenziale per un’integrazione autentica e sostenibile. Questa difesa delle tradizioni non è chiusura, ma fondamento per affrontare il mondo con orgoglio, apertura e rispetto delle regole condivise.
La difesa dell’identità europea – che include il riconoscimento delle radici giudaico-cristiane – non è una chiusura: è il presupposto per stare nel mondo a testa alta, con apertura e con regole. Un’Europa consapevole di sé dialoga meglio, integra meglio, costruisce partnership più solide. Le radici giudaico-cristiane dell’Europa. È a partire da questa premessa – identità chiara e radici giudaico-cristiane riconosciute – che il confronto di Roma acquista un senso politico immediato. Ieri a Roma si sono riuniti i Conservatori e riformisti europei del gruppo Ecr al parlamento europeo per discutere di radici giudaico-cristiane e valori conservatori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
“Dobbiamo rimanere ottimisti di fronte al wokismo e al multiculturalismo. Molti francesi, molti europei, stanno ricominciando a riscoprire le loro radici cristiane”. ? @MarionMarechal, Capodelegazione Francese ECR Group Vai su X
GGF Group sta selezionando un/una Customer Specialist madrelingua tedesco! Lavorerai per un brand globale del settore comfort termico sostenibile, gestendo assistenza e richieste dei clienti tedeschi tramite telefono, e-mail e chat. Interagirai anche con Vai su Facebook
Guillermo del Toro racconta il film sulla Justice League Dark mai realizzato metropolitanmagazine
Locatelli giganteggia in due statistiche in Champions League: quali sono i dati che lo eleggono tra i primi ... juventusnews24.com
Gravina di Catania, spacciatrice sorpresa mentre tenta di disfarsi della droga: arrestata dayitalianews.com
Disney+ a 6,99 euro: il segreto per un Natale perfetto con 5 film cult da rivedere screenworld.it
Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, ... infobetting.com
Donald Trump, chi può incolparlo per il suicidio Ue sull'auto? liberoquotidiano.it