Il Mosaico apre le porte a Muggiò La nuova casa dedicata ai disabili
A Muggiò apre “Il Mosaico”, una nuova residenza dedicata alle persone con disabilità, nata dalla collaborazione tra il Comune, il Consorzio Desio Brianza e altri partner. Questo progetto mira a promuovere l’autonomia, l’inclusione e il senso di comunità, offrendo uno spazio pensato per favorire percorsi di vita indipendenti e integrati.
“Il Mosaico” è stato inaugurato. Il nuovo progetto di residenzialità per l’autonomia delle persone con disabilità prende il via con l’apertura dell’appartamento nato dalla coprogettazione tra l’ Area sociale del Comune e il Consorzio Desio Brianza, con la collaborazione di Spazio Aperto Servizi e il supporto della Società Cooperativa Edificatrice Popolare Villoresi: un luogo pensato per favorire percorsi di vita autonoma, inclusione e comunità. Il percorso ha coinvolto anche realtà locali come l’associazione di volontariato L’Aurora e l’associazione Centro di promozione sociale anziani Cascina Faipò. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
