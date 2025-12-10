Il momento dell’arresto di Luigi Mangione in un Mc Donals’s in Pennsylvania | il video diffuso dalla polizia

La polizia americana ha diffuso il video dell’arresto di Luigi Mangione, avvenuto il 9 dicembre 2024 in un McDonald's ad Altoona, Pennsylvania. L’episodio, ripreso con una bodycam, documenta i momenti dell’intervento e solleva questioni sulla gestione delle situazioni di tensione nelle attività quotidiane.

La polizia americana ha condiviso per la prima volta il video dell’arresto di Luigi Mangione avvenuto all’interno di un McDonald’s ad Altoona, in Pennsylvania, il 9 dicembre 2024 e ripreso con una bodycam. Seduto a un tavolo in un angolo isolato del locale, con un cappello di lana e la mascherina chirurgica, Mangione dice di chiamarsi Mark Rosario all’agente che gli chiede di identificarsi, fornendo quindi un’identità falsa. Successivamente l’agente gli chiede un documento d’identità e Mangione glielo fornisce. Accusato di aver ucciso davanti a un hotel di Manhattan Brian Thompson, l’amministratore delegato della compagnia assicurativa UnitedHealthcare, Mangione era stato segnalato alla polizia da un dipendente del McDonald’s dopo che alcuni clienti gli avevano detto di averlo riconosciuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il momento dell’arresto di Luigi Mangione in un Mc Donals’s in Pennsylvania: il video diffuso dalla polizia

Mi chiamo Mark Rosario | il video inedito dell’arresto di Luigi Mangione in un McDonald’s della Pennsylvania - Zazoom Social News

Luigi Mangione a processo per l’omicidio Thompson il video dell’arresto al McDonald’s e i piani di fuga del sospettato - Zazoom Social News

Arresto Luigi Mangione: il video inedito della cattura - Un filmato ripreso dalla bodycam mostra il momento in cui la polizia ha intercettato per la prima volta Luigi Mangione all’interno di un McDonald’s di Altoona, in Pennsylvania. Si legge su la7.it

La magistratura americana ha pubblicato il video in cui si vede Luigi Mangione che viene arrestato al McDonald’s - Il video è stato registrato dalle bodycam degli agenti ed è una delle prove più importanti nel processo, sia per la difesa che per l'accusa. Scrive rivistastudio.com

Si avvicina il momento dell'esordio stagionale nel ciclocross per Wout Van Aert, che però ha dovuto fare i conti con una piccola battuta d'arresto - facebook.com Vai su Facebook