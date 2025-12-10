Il Modena crea ma rallenta Massolin può rivitalizzarlo

Il Modena, squadra capace di generare molte opportunità offensive, mostra però segni di rallentamento. La possibile rivitalizzazione potrebbe arrivare da Massolin, che potrebbe infondere nuova energia alla formazione. Secondo Andrea Sottil, il club mantiene il suo caratteristico spirito di creazione e produzione di occasioni, anche se ciò non sempre si traduce in risultati concreti.

Considerando un certo punto di vista, Andrea Sottil ha ragione quando rimarca che nel bene e nel male il suo Modena il vizio di creare e produrre una serie innumerevole di occasioni non l'ha mai perso. È oggettivo, non può essere contestato. D'altra parte, la realtà impone di riflettere per il semplice motivo che se si porta a casa poco un motivo dovrà pur esserci ed è da ricercare in quel pragmatismo che progressivamente il Modena sta lasciando per strada in entrambe le fasi. Complice anche un fisiologico momento che doveva pur arrivare. Per come è stato costruito e preparato, il Modena ha espresso la sua miglior versione nelle prime 9-10 giornate, poi il derby di Reggio ha manifestato le prime debolezze ed era anche normale accadesse, prima o poi.