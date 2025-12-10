Il miglior MasterChef? Un genio antisprechi

La quindicesima stagione di MasterChef torna su Sky Uno e Now, portando in cucina un nuovo talento: un genio antisprechi. Con un approccio rilassato, ironico e severo, il nuovo giudice si distingue per la sua giusta severità e simpatia, promettendo sorprese e sfide coinvolgenti per i concorrenti e gli spettatori.

Rilassati. Ironici, severi ma giusti. Inizia col sorriso la nuova edizione di MasterChef, la quindicesima, in onda da domani su Sky Uno e in streaming su Now. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, insieme per il settimo anno consecutivo, danno spazio alla chef verde Chiara Pavan, vedetta e giudice aggiunto, santa protettrice dalle lische. Il piatto d’accesso del Live Cooking prevede l’All In, più tempo ma solo con tre sì per il grembiule bianco, chi non rischia passa solo con due sì al Creative Test. Massima filosofica dell’anno: "nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma" (de Lavoisier). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il miglior MasterChef? Un genio antisprechi

La classifica del miglior #panettone: con #Motta #BrunoBarbieri, giudice di #Masterchef, conquista il primato nel segmento dei dolci firmati. Esauritissimo il "tre impasti" di #Massari, mentre #Loison punta sulle pesche Vai su X

Guida TV Sky e NOW 7 - 13 Dicembre: Masterchef Italia, Orgoglio e Pregiudizio, RDS Showcase Giorgia GUIDA TV SKY / NOW | 7 - 13 DICEMBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i - facebook.com Vai su Facebook

Il miglior MasterChef? Un genio antisprechi - Inizia col sorriso la nuova edizione di MasterChef, la quindicesima, in onda da domani su Sky Uno e in streaming su Now. Segnala quotidiano.net