Il meteo cambia radicalmente in Italia da questa data | cerchiatela sul calendario
L’Italia si prepara a un cambiamento drastico del meteo a dicembre, con condizioni insolite e un ospite indesiderato in arrivo. A quindici giorni dal Natale, i paesaggi innevati e le temperature fredde sembrano ancora lontani, mentre l’instabilità meteorologica si fa sentire su gran parte dell’Europa e del paese.
Scenario meteorologico insolito quello in atto sull'Italia nella prima parte di dicembre. Attenzione massima a quanto accadrà in questi giorni quando farà la sua comparsa un "ospite" decisamente indesiderato Mancano quindici giorni al Natale e i paesaggi innevati e freddi sono un miraggio, al momento, in gran parte d'Europa, Itala compresa ovviamente.
Immacolata con tempo in prevalenza soleggiato e temperature in lieve aumento - Zazoom Social News
Meteo nella settimana dell’Immacolata l’inverno si veste d’autunno Anomalo anticiclone in arrivo - Zazoom Social News
Cambio radicale del pattern meteo da Lunedì 8: effetti marcati sull'Italia - Il Ponte dell'Immacolata sarà un vero e proprio punto di svolta per le condizioni meteo.
A Natale cambia il meteo, novità improvvisa su tutta l'Italia - Si avvicina il Natale e arrivano le prime previsioni meteo per quelle che saranno le festività di fine dicembre
Come cambia il tempo tra mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre? Le previsioni meteo Vai su Facebook
