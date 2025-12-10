Il Messina Futsal perde a Piazza Armerina la prima partita in trasferta
Il Messina Futsal affronta la prima sconfitta in trasferta, perdendo 3-1 contro la Gear Piazza Armerina nell’8^ giornata di Serie A2. Nonostante la sconfitta, la squadra si è già assicurata la qualificazione alla Coppa Italia, mantenendo buoni risultati e obiettivi stagionali.
Il Messina Futsal ha perso per 3 a 1 in casa della Gear Piazza Armerina nell’8^ giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5, ma è matematicamente qualificato per la Coppa Italia.I locali sbloccano il punteggio al 2’ grazie al gol di Castrogiovanni, che finalizza una veloce ripartenza. La. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
