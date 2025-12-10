Il messaggio truffa che ruba i profili WhatsApp | come funziona

Negli ultimi tempi, si sono registrate numerose truffe che mirano a compromettere i profili WhatsApp attraverso messaggi con codici a sei cifre. La Polizia Postale di Cremona ha evidenziato un aumento di queste frodi, che sfruttano tecniche ingannevoli per sottrarre dati personali senza che gli utenti si rendano subito conto del pericolo.

La Polizia Postale di Cremona ha segnalato un aumento delle truffe del codice a sei cifre. L'obiettivo è rubare il profilo WhatsApp della vittima, ma non è così semplice riconoscere che si tratta di una truffa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

