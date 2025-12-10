Il Mercato Coperto di Serino ospita Dave Rowntree dei Blur e Mike Joyce dei The Smiths per La Festa dello Scambio

Il Mercato Coperto di Serino si prepara a ospitare un evento speciale sabato 13 dicembre, con la partecipazione di Dave Rowntree dei Blur e Mike Joyce dei The Smiths, in occasione di

 Sabato 13 dicembre, il Mercato Coperto di Serino (AV) ospiterà Dave Rowntree dei Blur e Mike Joyce dei The Smiths per "La Festa dello Scambio".Due icone britannicheI due batteristi presenteranno i loro lavori editoriali – rispettivamente il photobook No One You Know: Dave Rowntree's Early Blur. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

