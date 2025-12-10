Il Mercato Coperto di Serino ospita Dave Rowntree dei Blur e Mike Joyce dei The Smiths per La Festa dello Scambio

Il Mercato Coperto di Serino si prepara a ospitare un evento speciale sabato 13 dicembre, con la partecipazione di Dave Rowntree dei Blur e Mike Joyce dei The Smiths, in occasione di

Sabato 13 dicembre, il Mercato Coperto di Serino (AV) ospiterà Dave Rowntree dei Blur e Mike Joyce dei The Smiths per "La Festa dello Scambio".Due icone britannicheI due batteristi presenteranno i loro lavori editoriali – rispettivamente il photobook No One You Know: Dave Rowntree's Early Blur. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il nuovo mercato coperto di Ballarò sta diventando vecchio - Il mercato coperto di Ballarò a Palermo, in cui i tradizionali “mercatari” dovrebbero vendere pesce e ortaggi, è vuoto. Riporta ilpost.it

Il Pranzo di Natale al Mercato Coperto! Vivi la magia delle feste con noi! Al Mercato puoi scegliere liberamente cosa gustare tra diversi menù ispirati alla nostra tradizione natalizia romagnola. Per il pranzo del 25 dicembre, i nostri Chef hanno ideato uno speci - facebook.com Vai su Facebook

Sabato 6 e domenica 7 dicembre al Mercato Coperto di Trieste ritorna Farmer & Artist l’evento enogastronomico di qualità dedicato alla celebrazione del cibo buono di Trieste! discover-trieste.it/vivi/trieste-n… Vai su X