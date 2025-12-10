Il manifesto apertamente fascista usato dal Comune di Macerata Montanari | Così tornano le idee del regime

Il festival Rassegna Esplicita, in programma a Macerata nel prossimo weekend, ha suscitato polemiche per l'uso di un manifesto con una grafica che richiama il Ventennio fascista. Il sindaco Montanari ha commentato le scelte, sottolineando come l'evento sembri riportare in auge simboli e idee del regime, generando un acceso dibattito pubblico.

