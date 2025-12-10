Il manifesto apertamente fascista usato dal Comune di Macerata Montanari | Così tornano le idee del regime

Il festival Rassegna Esplicita di Macerata ha suscitato polemiche per l'uso di un manifesto con elementi grafici che richiamano il Ventennio. Il sindaco Montanari ha commentato come questa scelta rappresenti un ritorno alle idee del regime, sollevando discussioni sulla natura e il significato della simbologia utilizzata nell'evento.

Rassegna Esplicita, festival in programma il prossimo weekend a Macerata, usa una grafica che richiama il Ventennio. Tomaso Montanari: "Non è un caso ma un messaggio identitario rivolto alla destra radicale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il manifesto apertamente fascista usato dal Comune di Macerata Montanari | Così tornano le idee del regime - Zazoom Social News

Il manifesto apertamente fascista usato dal Comune di Macerata, Montanari: “Così tornano le idee del regime” - Rassegna Esplicita, festival in programma il prossimo weekend a Macerata, usa una grafica che richiama il Ventennio ... Segnala fanpage.it

Un’Europa che tradisce il Manifesto di Ventotene, governi che alimentano l’allarme bellico e comunità locali chiamate a difendere la pace dal basso: il monito di Cadigia Perini contro la corsa agli armamenti - facebook.com Vai su Facebook