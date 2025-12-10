Il Manchester United vuole l’aggiunta del centrocampo a gennaio nonostante i collegamenti con i difensori
Il Manchester United punta a rafforzare il centrocampo a gennaio, mantenendo comunque attenzione anche sul reparto difensivo. Tra i possibili acquisti, il club ha messo nel mirino il difensore centrale austriaco David Affengruber, che si è distinto quest’anno con prestazioni convincenti con l’Elche nella Liga.
Breaking: Il Manchester United tiene d’occhio il difensore centrale austriaco David Affengruber, che ha impressionato in questa stagione con le sue prestazioni con l’Elche nella Liga. Tuttavia, mentre continuano a circolare notizie che collegano il 24enne all’Old Trafford, fonti interne al club insistono sul fatto che i rinforzi a centrocampo rimangono l’obiettivo principale del club in vista della finestra di mercato di gennaio, hanno informato fonti vicine all’industria degli agenti Colto in fuorigioco. Affengruber è stato uno dei difensori più forti della Spagna in questa stagione. Gli osservatori del Manchester United hanno assistito a numerose partite dell’Elche e i resoconti interni sulle prestazioni dell’austriaco sono stati “altamente positivi”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
