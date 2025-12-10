Il MACRO riapre e celebra Roma | il 12 13 e 14 dicembre l’ingresso sarà gratuito
Dal 11 dicembre 2025, il MACRO di Roma riapre al pubblico con una nuova stagione dedicata alla scena artistica capitolina. Nei giorni 12, 13 e 14 dicembre l’ingresso sarà gratuito, offrendo l’opportunità di scoprire le energie creative che animano la città e di celebrare il patrimonio artistico contemporaneo di Roma.
Dall’11 dicembre 2025, il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma riapre le sue porte al pubblico con una stagione espositiva tutta dedicata alla Capitale, alla sua scena artistica e alle energie creative che la attraversano. Un ritorno atteso che si trasforma in una vera e propria festa: venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 dicembre l’ingresso al museo sarà gratuito, così come a tutte le attività – mostre, cinema e incontri – per permettere a tutti di vivere il nuovo corso del MACRO e scoprire le novità pensate dalla direttrice artistica Cristiana Perrella. La riapertura segna un momento di rinascita per il museo, che dopo mesi di preparazione e restauro degli spazi si propone come luogo aperto, accessibile e culturalmente vitale. 🔗 Leggi su Funweek.it
Il Macro, realizzato dall'architetta francese Odile Decq, riapre l'11 dicembre con una nuova visione multidisciplinare sotto la direzione artistica di Cristiana Perrella
Il Macro, realizzato dall'architetta francese Odile Decq, riapre l'11 dicembre con una nuova visione multidisciplinare sotto la direzione artistica di Cristiana Perrella
Dall’11/12 il MACRO riapre con quattro mostre e un programma che attraversa arti visive, musica, cinema e urbanistica. Info ow.ly/nvxe50Xwz4k Vai su X
Roma, riapre il museo MACRO che celebra la Città eterna - (askanews) – Da domani il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma torna ad accogliere il pubblico con una stagione espositiva interamente dedicata alla Città Eterna, alla sua scena ar ... Lo riporta askanews.it
