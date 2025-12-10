Il MACRO riapre e celebra Roma | il 12 13 e 14 dicembre l’ingresso sarà gratuito

Dal 11 dicembre 2025, il MACRO di Roma riapre al pubblico con una nuova stagione dedicata alla scena artistica capitolina. Nei giorni 12, 13 e 14 dicembre l’ingresso sarà gratuito, offrendo l’opportunità di scoprire le energie creative che animano la città e di celebrare il patrimonio artistico contemporaneo di Roma.

Dall’11 dicembre 2025, il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma riapre le sue porte al pubblico con una stagione espositiva tutta dedicata alla Capitale, alla sua scena artistica e alle energie creative che la attraversano. Un ritorno atteso che si trasforma in una vera e propria festa: venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 dicembre l’ingresso al museo sarà gratuito, così come a tutte le attività – mostre, cinema e incontri – per permettere a tutti di vivere il nuovo corso del MACRO e scoprire le novità pensate dalla direttrice artistica Cristiana Perrella. La riapertura segna un momento di rinascita per il museo, che dopo mesi di preparazione e restauro degli spazi si propone come luogo aperto, accessibile e culturalmente vitale. 🔗 Leggi su Funweek.it