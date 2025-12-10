Il lusso come saggezza Quei piccoli privilegi per nutrire mente e cuore

In un'epoca dominata da notizie spesso negative, l'autore invita a riscoprire il valore del lusso come forma di saggezza e benessere. Attraverso piccoli privilegi, è possibile nutrire mente e cuore, trovando equilibrio e serenità nelle cose più semplici. Un percorso che invita a riflettere sul vero significato del lusso oltre l'apparenza.

di Antonio Mancinelli Parlare di lusso, in un periodo dove le notizie sembrano pesare più del cielo stesso, potrebbe apparire quasi impertinente. Eppure, è proprio nei momenti delicati che la cultura della bellezza torna a farsi necessaria, come un gesto gentile rivolto alla nostra parte più fragile. Perché il lusso, quando è autentico, non riguarda l’eccesso, ma la qualità. È esperienza, conoscenza, cura. È il tentativo di dare un senso più ampio alle cose e ai gesti che attraversano le nostre vite. In Italia questa idea ha radici profonde. Ogni bottega, ogni atelier, ogni laboratorio artigiano racconta un sapere antico, fatto di mani che ascoltano la materia e la trasformano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il lusso come saggezza. Quei piccoli privilegi per nutrire mente e cuore

Lola e la sua mamma, una coppia che si equilibra ogni giorno, che si dona saggezza e giovinezza allo stesso tempo, compagnia e amore ? #beautifulcagliaripet #toelettaturacagliari #bordercollie #puppycollie #familydog - facebook.com Vai su Facebook

Il lusso come saggezza. Quei piccoli privilegi per nutrire mente e cuore - di Antonio Mancinelli Parlare di lusso, in un periodo dove le notizie sembrano pesare più del cielo stesso, potrebbe apparire quasi ... Da msn.com