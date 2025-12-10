Il Liverpool passa a Milano Chivu | L’arbitro aveva visto bene…

Il Liverpool conquista una vittoria decisiva a Milano, superando l’Inter nel match di Champions League. Un episodio controverso nel finale di partita ha deciso l’esito, lasciando i nerazzurri con le mani vuote e segnando una seconda sconfitta consecutiva in questa competizione.

Milano, 9 dicembre 2025 – Un rigore nel finale ha condannato l'Inter alla seconda sconfitta consecutiva in Champions. Un fallo discutibile, e che ha mandato su tutte le furie la squadra nerazzurra, sanzionato dal direttore di gara dopo on field review e richiamo Var. Una trattenuta leggera e ingenua di Bastoni su Wirtz è bastata per portare i varisti a intervenire e Szoboszlai a trasformare dal dischetto la vittoria del Liverpool. L'Inter ha protestato in maniera pacata e senza esagerare nei toni, ma di sicuro l'episodio farà discutere perché non solo condanna la squadra di Chivu a un altro ko, ma avvicina sensibilmente la zona playoff, col rischio concreto di uscire dai primi otto posti.