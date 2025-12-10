Il Liverpool passa a Milano Chivu | L’arbitro aveva visto bene…
Il Liverpool conquista una vittoria decisiva a Milano, superando l’Inter nel match di Champions League. Un episodio controverso nel finale di partita ha deciso l’esito, lasciando i nerazzurri con le mani vuote e segnando una seconda sconfitta consecutiva in questa competizione.
Milano, 9 dicembre 2025 – Un rigore nel finale ha condannato l’Inter alla seconda sconfitta consecutiva in Champions. Un fallo discutibile, e che ha mandato su tutte le furie la squadra nerazzurra, sanzionato dal direttore di gara dopo on field review e richiamo Var. Una trattenuta leggera e ingenua di Bastoni su Wirtz è bastata per portare i varisti a intervenire e Szoboszlai a trasformare dal dischetto la vittoria del Liverpool. L’Inter ha protestato in maniera pacata e senza esagerare nei toni, ma di sicuro l’episodio farà discutere perché non solo condanna la squadra di Chivu a un altro ko, ma avvicina sensibilmente la zona playoff, col rischio concreto di uscire dai primi otto posti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Bastoni nella trappola di Wirtz: rigore. Il Liverpool passa a San Siro nel finale, nuova beffa per l' @Inter, ma resta in corsa. #iUCL Vai su X
Beffa atroce a San Siro: il #Liverpool passa 1-0 nel finale con un rigore contestatissimo di #Szoboszlai. Proteste nerazzurre per il contatto #Bastoni-#Wirtz: l'arbitro decide il match e condanna un'#Inter sprecona ma sfortunata. Sconfitta amara per la squ - facebook.com Vai su Facebook
Il Liverpool passa a Milano, Chivu: “L’arbitro aveva visto bene…” - Zielinski e Mkhitaryan si scagliano contro il direttore di gara, l’allenatore nerazzurro usa toni diplomatici. Secondo sport.quotidiano.net
Il Liverpool passa a Milano, Chivu: “L’arbitro aveva visto bene…” sport.quotidiano.net
Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre panorama.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni. L'appello conferma la sentenza agi.it
“Come associazione vittime del Salvemini non ci arrendiamo all’inevitabilità. Da anni invochiamo sicurezza” ilfattoquotidiano.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Patrick Zaki è diventato padre a quattro anni esatti dalla liberazione lettera43.it