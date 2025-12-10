Il liceo Montale a Copenaghen | quindici studenti in missione per la sostenibilità

Lanazione.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quindici studenti del liceo Montale di Pontedera hanno vissuto un’importante esperienza educativa a Copenaghen, grazie al Programma Erasmus+. Durante il soggiorno, hanno approfondito tematiche legate alla sostenibilità, mettendo in pratica conoscenze e competenze per un futuro più consapevole e responsabile.

Pontedera, 10 dicembre 2025 -  Quindici studenti del liceo Montale di Pontedera hanno partecipato a un’intensa esperienza formativa a Copenaghen nell’ambito del Programma Erasmus+. Il progetto è nato grazie alla collaborazione tra il liceo Montale e la Camera di Commercio Italiana in Danimarca (DANITACOM), che ha curato la pianificazione delle attività e accompagnato il gruppo nelle visite presso istituzioni e realtà innovative danesi. Durante la permanenza, gli studenti — accompagnati dalle docenti Gianna Baccelli e Marta Galluzzo — hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino importanti aziende, organizzazioni giovanili e centri di ricerca impegnati sui temi della sostenibilità ambientale, della transizione verde e dell’economia circolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il liceo montale a copenaghen quindici studenti in missione per la sostenibilit224

© Lanazione.it - Il liceo Montale a Copenaghen: quindici studenti in missione per la sostenibilità

Studenti del liceo ' Montale' di Pontedera a Copenaghen - Zazoom Social News

liceo montale copenaghen quindiciIl liceo Montale a Copenaghen: quindici studenti in missione per la sostenibilità - Quindici studenti del liceo Montale di Pontedera hanno partecipato a un’intensa esperienza formativa a Copenaghen nell’ambito del Programma Erasmus+. Riporta lanazione.it

liceo montale copenaghen quindiciStudenti del liceo 'Montale' di Pontedera a Copenaghen - Un'esperienza formativa sui temi della sostenibilità ambientale, della transizione verde e dell’economia circolare ... Lo riporta pisatoday.it