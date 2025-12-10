Il liceo Montale a Copenaghen | quindici studenti in missione per la sostenibilità
Quindici studenti del liceo Montale di Pontedera hanno vissuto un’importante esperienza educativa a Copenaghen, grazie al Programma Erasmus+. Durante il soggiorno, hanno approfondito tematiche legate alla sostenibilità, mettendo in pratica conoscenze e competenze per un futuro più consapevole e responsabile.
Pontedera, 10 dicembre 2025 - Quindici studenti del liceo Montale di Pontedera hanno partecipato a un’intensa esperienza formativa a Copenaghen nell’ambito del Programma Erasmus+. Il progetto è nato grazie alla collaborazione tra il liceo Montale e la Camera di Commercio Italiana in Danimarca (DANITACOM), che ha curato la pianificazione delle attività e accompagnato il gruppo nelle visite presso istituzioni e realtà innovative danesi. Durante la permanenza, gli studenti — accompagnati dalle docenti Gianna Baccelli e Marta Galluzzo — hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino importanti aziende, organizzazioni giovanili e centri di ricerca impegnati sui temi della sostenibilità ambientale, della transizione verde e dell’economia circolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
