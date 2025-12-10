Il ‘Lastra Gate’ a Ballando con le stelle? Con Fognini ci siamo chiariti È goliardico ma una provocazione sulla salute può essere sgradevole | così Francesca Fialdini
Francesca Fialdini parla dell’incidente con Fognini a “Ballando con le Stelle”, spiegando che si è chiarita con lui. Descrive l’episodio come goliardico, ma sottolinea come una provocazione sulla salute possa risultare sgradevole. Nell’intervista con Radio2 Stai Serena, Fialdini rivela anche il suo desiderio di tornare nel ripescaggio per mettersi alla prova e vincere le paure.
Francesca Fialdini ha raccontato la sua esperienza nel programma “Ballando con le Stelle”, durante una intervista a Radio2 Stai Serena condotto da Serena Bortone con Massimo Cervelli: “ Ci tenevo a tornare nel ripescaggio perché ci tenevo a vincere anche la paura del ritorno, mettermi alla prova. Il primo giorno ho detto a Milly ‘io vengo anche se non so fare una ceppa, per imparare qualcosa di me che ancora non so’. Volevo mettermi alla prova davanti al giudizio degli altri che lì è plateale. Le aspettative mi hanno superato e per ora è tutto bene”. “Il ballo più difficile? – ha poi rivelato -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ballando con le Stelle, Carlo Aloia in ospedale dopo un infortunio - Ancora problemi per Ballando con le Stelle con un nuovo infortunio che potrebbe portare un concorrente ad abbandonare il gioco. Riporta dilei.it
Francesca Fialdini rientra a Ballando con le Stelle dopo l’infortunio: ok dei medici, prove con Pernice e lastra gate archiviato. Le altre coppie tremano per lo spareggio. - facebook.com Vai su Facebook
Purtroppo a noi non è sufficiente questa foto per chiudere il lastra-gate #BallandoConLeStelle Vai su X
