Il Kairat ha il miglior portiere della Champions League | le parate impressionanti di Anarbekov

Anarbekov, portiere del Kairat Almaty, si è distintissimo nella Champions League con parate straordinarie, dimostrando maturità e talento nonostante la giovane età di 22 anni. La sua prestazione ha attirato l’attenzione del panorama europeo, consacrandolo come uno dei protagonisti emergenti di questa edizione della competizione.

Anarbekov ha solo 22 anni, ma gli è bastata una partita per scrivere la storia europea del Kairat Almaty e diventare uno dei giocatori più interessanti di questa Champions. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rigore regalato al Liverpool, ma gli ingiocabili fanno le goleade contro i falegnami dello Slavia Praga, i cadetti dell’aeronautica del Kairat Almaty, i coltivatori di tulipani del Gillose poi Venezia, Pisa, Cremonese, Torino etc. Sei squadre serie , sei sconfitte ? - facebook.com Vai su Facebook

Diretta/ Kairat Almaty Olympiakos (risultato finale 0-1): successo greco! (9 dicembre 2025) - Diretta Kairat Almaty Olympiakos streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Astana Arena per il sesto turno di Champions League stagione 2025/2026 ... Da ilsussidiario.net