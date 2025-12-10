Il gusto della solidarietà Pranzo conviviale per 150 persone | Natale per tutti
Domani nella Sala Borsa Merci della Camera di Commercio si svolgerà il pranzo conviviale
di Mario Ferrari Domani nella Sala Borsa Merci della Camera di Commercio si terrà un pranzo speciale, fatto di buona cucina e solidarietà. Con questo spirito verrà servito il Pranzo Solidale di Confcommercio, un’iniziativa giunta alla sua IV edizione con cui gli imprenditori pisani, insieme agli esponenti dell’amministrazione comunale, regalano pasti caldi a circa 150 persone bisognose. Un progetto realizzato insieme a Caritas per mettere davanti a una tovaglia apparecchiata e a un menù preparato dagli chef dei ristoranti pisani le persone e le famiglie che vivono situazioni di fragilità, condividendo la convivialità natalizia in un ambiente sereno e accogliente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Vent’anni di alta cucina e solidarietà, il «Gusto per la Ricerca» degli Alajmo ha raccolto 2,5 milioni di euro per i bambini Vai su X
il Panettone Solidale: "il gusto della solidarietà, fetta dopo fetta" Intensa mattinata oggi per i volontari di Chivasso e Saluggia, impegnati nella vendita del Panettone Solidale oltre alla misurazione glicemica alla cittadinanza saluggese a cura della Delegaz - facebook.com Vai su Facebook
Il gusto della solidarietà. Pranzo conviviale per 150 persone: "Natale per tutti" - Domani nella Sala Borsa Merci della Camera di Commercio l’iniziativa di Confcommercio e Caritas per le famiglie più bisognose. Come scrive msn.com
