Il gusto della solidarietà Pranzo conviviale per 150 persone | Natale per tutti

di Mario Ferrari Domani nella Sala Borsa Merci della Camera di Commercio si terrà un pranzo speciale, fatto di buona cucina e solidarietà. Con questo spirito verrà servito il Pranzo Solidale di Confcommercio, un'iniziativa giunta alla sua IV edizione con cui gli imprenditori pisani, insieme agli esponenti dell'amministrazione comunale, regalano pasti caldi a circa 150 persone bisognose. Un progetto realizzato insieme a Caritas per mettere davanti a una tovaglia apparecchiata e a un menù preparato dagli chef dei ristoranti pisani le persone e le famiglie che vivono situazioni di fragilità, condividendo la convivialità natalizia in un ambiente sereno e accogliente.