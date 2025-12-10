Il gufetto? Un auspicio di lungimiranza
Il gufetto, simbolo di saggezza e lungimiranza, è un regalo classico e significativo per una laurea. Rappresenta un augurio di successo e prospettive future, accompagnando il laureato nel suo percorso professionale con un tocco di simbolismo e buon auspicio.
Tra i regali classici e simbolici per la laurea si annoverano gioielli, oggetti portafortuna come il gufo, la penna stilografica, accessori da ufficio e orologi eleganti, che hanno l’auspicio di accompagnare il destinatario nel suo futuro professionale. Il gufo rappresenta la saggezza e la capacità di vedere oltre. Orecchini, bracciali o collane con simboli portafortuna (come il quadrifoglio o la mano di Fatima) sono un ricordo duraturo e prezioso. La penna stilografica di un certo tenore è ideale da donare a chi avvia alla carriera, perché augura la firma di tanti contratti importanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
