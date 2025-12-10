Il Guardian suggerisce l’olio come regalo di Natale ma dimentica la Tuscia e l’Italia

Viterbotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un articolo del Guardian suggerisce l’olio come regalo di Natale, trascurando la ricca tradizione della Tuscia e dell’Italia. La scelta ha suscitato reazioni e riflessioni, richiamando temi di autenticità e identità culturale. Un’occasione per approfondire il valore di un prodotto simbolo del territorio e della sua storia, spesso ignorato dalle tendenze mediatiche internazionali.

Perdonali perché non sanno quello che fanno. Forse è un po’ eccessivo scomodare il Vangelo per una questione del genere, ma le parole pronunciate da Gesù sono le prime che vengono in mente dopo aver letto un controverso articolo del prestigioso quotidiano britannico The Guardian. Mancano poco più. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica