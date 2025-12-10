Il Guardian suggerisce l’olio come regalo di Natale ma dimentica la Tuscia e l’Italia

Un articolo del Guardian suggerisce l’olio come regalo di Natale, trascurando la ricca tradizione della Tuscia e dell’Italia. La scelta ha suscitato reazioni e riflessioni, richiamando temi di autenticità e identità culturale. Un’occasione per approfondire il valore di un prodotto simbolo del territorio e della sua storia, spesso ignorato dalle tendenze mediatiche internazionali.

Perdonali perché non sanno quello che fanno. Forse è un po’ eccessivo scomodare il Vangelo per una questione del genere, ma le parole pronunciate da Gesù sono le prime che vengono in mente dopo aver letto un controverso articolo del prestigioso quotidiano britannico The Guardian. Mancano poco più. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

8 Dicembre Oggi il nostro calendario ci suggerisce un libro definito dalla stampa così: "Un piccolo miracolo" "Un libro con l'atmosfera di un sogno, che suscita nel lettore emozioni intense e profonde" Stiamo parlando del libro "Io che non ho conosciuto gli uomi Vai su Facebook