Il ‘Greenchmas’ accende il MUSA con un Natale a cinque stelle

L’hotel MUSA Lago di Como celebra il Natale con un allestimento innovativo e immersivo, intitolato ‘MUSA Greenchmas - Il Natale che non ti aspetti’. Il concept rivisita la storia del Grinch, trasformandolo da figura burbera a simbolo di condivisione e meraviglia, offrendo ai visitatori un’esperienza natalizia unica e sorprendente.

L’hotel MUSA Lago di Como accende la magia delle Feste con un concept inedito e anticonvenzionale: ’MUSA Greenchmas - Il Natale che non ti aspetti’, un allestimento immersivo che ripercorre la trasformazione del celebre personaggio del Grinch, da spirito burbero e disincantato a simbolo di condivisione e meraviglia ritrovata. Con il suo stile sofisticato ma a tratti ironico e non convenzionale, il boutique hotel cinque stelle di Sala Comacina invita gli ospiti a riscoprire il vero spirito del Natale: non quello degli eccessi e dell’apparenza, ma quello autentico fatto di incontri, sorrisi e convivalità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il ‘Greenchmas’ accende il MUSA con un Natale a cinque stelle